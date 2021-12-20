Kovid-19 geçiren ünlü sunucuya 'kedi idrarı' şoku... Çorba içerken fark etti!

ABD'li televizyon sunucusu Maurielle Lue, bu yılın ilkbaharında Kovid-19’a yakalandı. Koronavirüsü ağır atlattığı için hastaneye kaldırıldı. Lue sonunda taburcu olacak kadar iyileşti ancak işler beklediği gibi gitmedi. Koronavirüs hayatını tamamen değiştirdi. Maurielle Lue yalnız değildi, TikTok kullanıcısı Natalia Cano da Lue gibi koronavirüs sonrasında yaşadıklarını anlattı.

'BEYİN SİSİ'NE YAKALANDI

Ünlü televizyon sunucusu Maurielle Lue, koronavirüsü atlattıktan sonra, 'beyin sisi' olarak adlandırılan ve başa çıkması çok zor olan hastalıklardan birine yakalandı.

İÇTİĞİ ÇORBA 'KEDİ İDRARI' GİBİ KOKUYORDU!

Tat ve koku hafızasında da sorunlar yaşadı. Bir gün çorba içerken, çorbanın tadının sıcak muz ve kedi idrarı gibi koktuğunu fark etti. Bu tadı biliyor olmasının sebebi de kedisiydi. Bu koku öyle güçlüydü ki alışveriş için gittiği mağazalarda, yolda yürürken kısacası her yerde hissediyordu. Aldığı tüm kokuları kedi idrarı gibi algılayan Maurielle Lue için hayat gerçekten çok zordu.

İŞ YERİNİN ADRESİNİ UNUTTU

Maurielle Lue yalnızca tat ve koku kaybı yaşamakla kalmadı. Yaşadığı hafıza kaybı günlük hayatını da etkiledi. Yaklaşık 10 yıldır aynı işe gidip gelmesine rağmen işe giderken navigasyonu kullanmak zorunda kaldı ve daha da önemlisi isimleri, tarihleri hatırlamakta güçlük çekti.

YENİ NORMALİNİ KABULLENDİ

Lue, hayatını tamamen etkileyen bu hastalığı kabul etti. Genç kadın, yeni normali ile başa çıkmayı öğrendiğini ve koronavirüs hakkında hâlâ öğrenecek çok şey olduğunu söyledi. Ayrıca bu hafıza kaybını yaşarken çevreden gelecek desteklerin önemli olduğunu da vurguladı.

BİR BAŞKA VAKA

Bir TikTok kullanıcısı olan Natalia Cano ise geçtiğimiz günlerde koku ve tat alma duyularının hoş olmayan bir şekilde bozulduğunu anlatan bir video yayınladı. Cano, normal yiyeceklerin artık çürüyen et ve çöp gibi koktuğunu, kötü bir tadı olduğunu söyledi.

Buna bağlı olarak beslenme eksikliğinden kaynaklanan kilo kaybı yaşadı. Natalia Cano, "10 aydır hiç iyi değilim çünkü bu gerçek bir işkence, ben işkence çekiyorum" diyerek yaşadıklarını tarif etti.

DENEYSEL TERAPİ GÖRECEK

Natalia Cano, yaşadığı bu zor günleri gözyaşları içinde anlatırken bir uzmandan yardım istediğini, koku ve tat alma duyularının iyileştirilip iyileştirilemeyeceğini görmek için deneysel bir terapiye başlamaya karar verdiğini söyledi.

BUNLARI YAŞAMALARININ SEBEBİ: UZAMIŞ KOVID SENDROMU

Kovid-19 atlatan pek çok kişinin yaşadığı problemler arasında Uzamış Kovid yani Post-Kovid sendromu da yer alıyor. 'Koronanın en tehlikeli hali' olarak nitelendirilen bu hastalık, hem vücudu hem de psikolojiyi çok uzun bir süre sarsıyor.

Uzamış Kovid sendromu, koronavirüsü atlattıktan sonraki 12’nci hafta ve sonrasında bazı şikayetlerin ortaya çıkmasıyla kendini belli ediyor. Yorgunluktan nefes problemlerine, tat ve koku kaybından bel ve sırt ağrısına kadar pek çok sıkıntı bu sendromun belirtileri olarak adlandırılıyor.

Uzmanlar, yaklaşık 100 hastadan 10’unda Uzamış Kovid sendromu görüldüğünü belirtiyo