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Koltuklar bu kez çocukların!

Koltuklar bu kez çocukların!
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Cumhuriyet Meclisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı çerçevesinde çocuk hakları gündemiyle 50 öğrencinin katılımıyla toplandı.

Cumhuriyet Meclisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı çerçevesinde çocuk hakları gündemiyle 50 öğrencinin katılımıyla toplandı.

Milletvekili koltuklarına bu kez her ilçenin milletvekili sayısı kadar olmak üzere, Lefkoşa’dan 16, Gazimağusa’dan 13, Girne’den 11, İskele’den 5, Güzelyurt’tan 3, Lefke’den 2 öğrenci oturdu.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve bazı milletvekilleri de oturumu izledi.

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