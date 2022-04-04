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Kokutan kaza! Kafa kafaya çarpıştılar

Kokutan kaza! Kafa kafaya çarpıştılar
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03.04. 2022 tarihinde, saat 12:30 raddelerinde, İskele Ercan anayolu 1-2 km' leri arasında, İhsan YAZICI (E-49), yönetimindeki GB 898 plakali salon arac ile İskele istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyrederken, dikkatsizliği ve ihmalkarlığı neticesinde yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Mohammad Ashfag SALEEMI (E-69) yönetimindeki ZUB 837 plakalı araç ile çarpışmışlardır.


Kazada GB 898 plakalı araç sürücüsü İhsan YAZICI ile ZUB 837 plakalı araç sürücüsü Mohammad Ashfag SALEEMI ve ayni araçta yolcu olarak bulunan Saira MUFTI (K-34), Soraya MUFTI (K-6), Fazl MUFTI (E-2) hafif ve Nasim SALEEMI (K-67) ağır yaralı olarak Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.

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