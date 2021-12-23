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KKTC Bankaları Ankara'da görüşüldü

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KKTC Bankaları Ankara'da görüşüldü
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 Ekonomi alanında temaslarda bulunmak üzere Ankara’da bulunan Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bir toplantı yaptı.
Atun, yaptığı yazılı açıklamada, toplantıda Türkiye’de uygulanan teşvik ve piyasa programlarının KKTC’de de uygulanması konularını görüştüklerini belirtti.
Atun, ülkeye döndüğünde konuya ilişkin ayrıntılı açıklama yapacağını kaydetti.

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