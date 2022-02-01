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Kısa zamanda hükümeti kuracağız

Kısa zamanda hükümeti kuracağız
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Ulusal Birlik Partisi ( UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, sosyal medyadan bir paylaşım yaparak, mazbatalarını alan milletvekillerine iyi dileklerini iletti.

Sucuoğlu, “7 Şubat'ta milletvekillerinin yemin töreni sonrasında, Sayın Cumhurbaşkanı, hükümeti kurma görevini şahsıma tevdi edeceğini açıklamıştır. Takdiri için teşekkür ediyorum” dedi.

Başbakan Sucuoğlu, “Kısa zamanda hükümeti kuracağız ve radikal adımlarla, güçlü bir ekonomi yaratmak için zaman kaybetmeden çalışmaya başlayacağız” ifadelerini kullandı.

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