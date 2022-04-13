CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun açıklamalarına işaret ederek, Kıbrıslı Türkleri Kıbrıs sorununda oyun dışı bırakma haklarının olmadığını söyledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi ( CTP) Genel Başkanı Tufan Ehürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun güven yaratıcı önlemlerle ilgili yaptıkları açıklamalara işaret etti.

Tatar’ın "güven artırıcı önlemlere sıcak bakıyoruz" derken, Ertuğruloğlu’nun ise "suni gündem" ifadesini kullandğına dikkati çeken Erhürman, “Her tarafımıza nüfuz etmiş ciddiyetsizliği bu alanda da sürdürme lüksümüz yok!” dedi.

“Oturun, değerlendirin ve ciddiyetle müzakere edin"

Hiç kimsenin "Ne teklif edildiyse aynen kabul edin" demediğini belirten Erhürman, oturup değerlendirme yapılması gerektiğini ve ciddiyetle müzakere edilmesini söyledi.

Erhürman, “Kıbrıslı Türkleri oyun dışında bırakma hakkınız yok!” vurgusunu da yaptı.