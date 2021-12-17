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Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Derneği'nden eylem açıklaması

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Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Derneği'nden eylem açıklaması
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Dernek'ten yapılan açıklama şöyle:

"Bizler Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Derneği olarak petrole ve dövizin artışından dolayı işlerimizi icra etmekte büyük sıkıntı yaşamaktayız bu sebepten dolayı hükümetten bu konular ile ilgili çalışma yapılmasını ve tarifemize zam artışı yapılmasını talep ettik. Bu süreçte hükümet ile müzakerelerimiz devam etmektedir. Şu an müzakere devam ederken herhangi bir eylem kararımızın olmadığını kamuoyuna duyururuz.
Müzakereler sonucunda aldığımız kararı kamuoyu ile ve üyelerimizle paylaşacağız."
 

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