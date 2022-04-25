Kıbrıs İpek Koza Festivali’nin 17’ncisi düzenleniyor

Kıbrıs İpek Koza Festivali’nin 17’ncisi Girne Belediyesi, Beylerbeyi Muhtarlığı ve Yeşil Barış Hareketi İşbirliğinde gerçekleştiriliyor.

30 Nisan -1 Mayıs tarihlerinde arasında yer alacak festivalin etkinlik programı bugün Bellapais Manastırında düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, festivali, dut ağaçlarının çoğaltılması,korunması,Kıbrıs kültürünün önemli bir parçası olan ipek böceği yetiştiriciliği ve ipek koza işlerinin yaşatılması yaygınlaştırılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlediklerini kaydetti.

Beylerbeyi Muhtarı Niyazi Engin de festivalin bu yıl ilk kez Manastır önünde düzenleneceğini, amaçlarının köyü ziyaret eden turistleri festivale çekerek, Kıbrıs kültürünü ülke dışından gelen ziyaretçilere daha iyi bir şekilde sunmak olduğunu belirtti.

Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Doğan Sahir de toplumların doğasıyla barış içinde yaşama becerisini göstererek,, kültürüne geleneklerine değerlerine ve üretimine sahip çıkarak varlığını sürdürebileceğine vurgu yaptı, Yeşil Barış Hareketi’nin Kıbrıs İpek Koza Festivali’ni bu amaçlara katkı sağlamak amacıyla başlattığını söyledi.

Festivalin resmi açılış töreni ve etkinlikleri 30 Nisan’da başlayacak.BRT