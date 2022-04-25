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Kıbrıs İpek Koza Festivali’nin 17’ncisi düzenleniyor

Kıbrıs İpek Koza Festivali’nin 17’ncisi düzenleniyor
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Kıbrıs İpek Koza Festivali’nin 17’ncisi Girne Belediyesi, Beylerbeyi  Muhtarlığı ve Yeşil Barış Hareketi İşbirliğinde gerçekleştiriliyor.

30 Nisan -1 Mayıs tarihlerinde arasında yer alacak festivalin etkinlik programı bugün Bellapais Manastırında düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, festivali, dut ağaçlarının çoğaltılması,korunması,Kıbrıs kültürünün önemli bir parçası olan  ipek böceği yetiştiriciliği ve ipek koza işlerinin yaşatılması yaygınlaştırılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlediklerini  kaydetti.

Beylerbeyi Muhtarı  Niyazi Engin de  festivalin bu yıl ilk kez Manastır önünde düzenleneceğini, amaçlarının   köyü ziyaret eden turistleri festivale çekerek, Kıbrıs kültürünü  ülke dışından gelen ziyaretçilere daha iyi bir şekilde sunmak olduğunu belirtti.

Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Doğan Sahir de toplumların doğasıyla barış içinde yaşama becerisini göstererek,, kültürüne geleneklerine değerlerine  ve  üretimine  sahip çıkarak  varlığını sürdürebileceğine vurgu yaptı, Yeşil Barış Hareketi’nin  Kıbrıs İpek Koza Festivali’ni bu amaçlara katkı sağlamak  amacıyla  başlattığını  söyledi.

Festivalin resmi açılış töreni ve etkinlikleri 30 Nisan’da başlayacak.BRT

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