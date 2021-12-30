KIB-TEK'in özel sektörden alacağı yok!

Yeniden Doğuş Partisi ( YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, KIB-TEK’in özel sektörden söylendiği gibi bir alacağı olmadığını, KIB-TEK’e “yatırım yatırım” diye konuşanların da bunun hangi para ile yapılacağını söylemesi gerektiğini ifade ederek “ Teknecik’in ihtiyacı olan yakıt için para 150 Milyon, 130 milyon para topladığınızda 20 milyon TL de borçlanmak durumundasınız. Bunun İşçi giderleri de var, sabit Giderler yatırımlar hariç, onlara girmiyorum bile” diye konuştu.

Arıklı, “KIB-TEK, elektriği sıfır kuruşa alsa Türkiye’den ya da Güney’den 60 kuruş sabit gideri var. Bunun sabitinin en aza indirilmesi gerekiyor. Banka faizlerinin bir an evvel, borçların kaldırılması gerekiyor” dedi.