KHYD ‘Yürüyüş Bandımız 4 Saat Boyunca Boş Kalmasın’ etkinliği düzenleyecek

Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Prostat Kanseri Farkındalık ayı çerçevesinde ‘Prostat Kanserine Karşı Yürüyoruz’ sloganıyla, Mart ayında ‘Yürüyüş Bandımız 4 Saat Boyunca Boş Kalmasın’ temalı etkinlik düzenleyecek.

Uzun sürede gelişen ve oldukça “sessiz” davranan bir kanser türü olan Prostat Kanseri’nde erken tanı hayati önem arz etmektedir.

Prostat Kanseri, genellikle çok yavaş geliştiği için erken dönemde ve yıllarca hiçbir belirti ve bulgu vermeyebilir. Buna bağlı olarak kişinin hiçbir şikayeti de olmayabilir. Erken tanı hastalıkla mücadelede çok önemli bir yer tutmaktadır.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği, mart ayının Prostat Kanseri Farkındalık Ayı olması nedeniyle ay boyunca ‘Prostat Kanserine Karşı Yürüyoruz’ sloganıyla, ‘Yürüyüş Bandımız 4 Saat Boyunca Boş Kalmasın’ temalı etkinlik düzenleyecek.

BRT