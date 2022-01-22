Kazada ölen şahsın kimliği açıklandı

Cengizköy'de meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki Pakistan uyruklu Umair Ahmad hayatını kaybetti. Kazaya 175 miligram alkol tesiri altında Ünsal Yılmaz neden oldu.

Polisten yapılan açıklama şöyle:

Gemikonağı - Güzelyurt Anayolu üzerinde, Muhammet Ünsal Yılmaz (E-21), 175 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki EK 230 plakalı araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Cengizköy dahilinde dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Umair Ahmad yönetimindeki NZ 672 plakalı motosiklet ile çarpışmışlardır.

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Umair Ahmad olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.