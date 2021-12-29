Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, seçim gezilerine Girne’de devam etti.

Başbakan Faiz Sucuoğlu’na Girne ziyaretinde milletvekili adayları da eşlik etti.

Sucuoglu, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği ile Emekliler Cemiyeti’ni ziyaretinde sıcak ilgi gördü.

Milli mücadeleye aktif katılan değerli büyükleri ve devlette emeği geçen emeklileri ziyaret mutluluğunu yaşadıklarını belirten Sucuoğlu, Ulusal Birlik Partisi’nin, TMT’nin siyasi devamı olduğunu kaydederek “TMT’nin bizim için ayrı bir önemi var” dedi.

Başbakan Sucuoğlu, ülkenin Pandeminin de etkisiyle ekonomik sıkıntıyı çok daha fazla hissettiğini ve yaşadığını ifade ederek, “Bu sıkıntılı süreci belli ölçüde hafifletmek için göreve geldiğimiz günden beridir çalışıyoruz” dedi.

“ TÜRKİYE’DEN ALDIĞIMIZ KATKIYLA GEREKLİ ÖDEMELERİ YAPIYORUZ”

Faiz Sucuoğlu, “Dövizin yükselişi ile sağlık ekonomi her anlamda ülkede sıkıntılar yaşandı. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı tedbirlerle düşüşe geçen ve belli bir seviyeye inen döviz yüzleri biraz güldürdü. Biz de halkımızı rahatlatmak adına elimizden gelen kararları alıyoruz. Ancak, seçim yasakları da söz konusu olduğu için belli konularda, radikal atılması gereken adımlar atılamıyor. Ama seçim sonrası radikal kararlar almaya başlayacağız. Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokollerden kaynaklanan katkıyı aldık ve ödemelerimizi yapıyoruz” dedi.

Anavatan Türkiye’nin her zaman Kıbrıs Türkünün yanında olduğunun altını çizen Başbakan, hem ihtiyaçlar hem mükellefiyet hem de maaşlar anlamında Pazartesi’nden beridir, ödemelerin başlatıldığını ifade etti ve sıcak paranın ülkeye girmesi ile birkaç gün içinde çarşının da hareketleneceğini düşündüğünü söyledi.

Başbakan Sucuoğlu, tüm bunların UBP’nin özellikle 23 Ocak’tan sonraki süreçte atması gereken adımların ve Türkiye Cumhuriyeti ile paralel politikalar yürütmesinin devam edeceğinin bir göstergesi olduğunun altını çizdi.