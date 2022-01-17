Katar’da 3 haftalık bebek koronavirüs nedeniyle öldü

Katar Halk Sağlığı Bakanlığı, ülkede 3 haftalık bir bebeğin COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakanlık, söz konusu bebeğin bilinen başka bir tıbbi veya kalıtsal hastalığının olmadığını açıkladı.

İlgili açıklamada, gençlerin COVID-19 salgınının yeni dalgasında yaşlılara oranla ciddi risk altında olduğunu belirterek, mevcut dalgada daha fazla sayıda çocuğun enfekte olduğu ve önceki dalgalara göre tıbbi bakıma ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

Katar’da geçtiğimiz yıl da 11 yaşındaki bir çocuk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Ülkede salgının başından bu yana 299 bin 242 kişide COVID-19 tespit edilirken, 626 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.