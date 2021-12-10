Kartal Harman'dan Rumlar’ı kızdıran paylaşım

Mağusa'da Anıt Çemberi'ne Yunan Bayrağı asmak isteyen Rum’a, Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman sosyal medya hesabından çok sert tepki göstermişti.

Harman’ın bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Ancak bu paylaşımdan rahatsız olanlar boş durmadı.

Harman’ın kişisel hesabı Facebook’a şikayet edildi ve paylaşım yapması 24 saat engellendi.

Bu duruma tepki gösteren Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman, “kimse bizi inandığımız yoldan döndüremez. Fikir özgürlüğünü savunanların her görüşe saygı duymadıkları bir kezdaha belgelenmiş oldu” dedi ve ‘ sakın ola bir kez daha böyle bir girişimde bulunmayın. O paçavranızı size don diye giydirecek çok adam ve çok kadın var topraklarda" söylemini yineledi.