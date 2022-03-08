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Karadeniz Kültür Derneği’nin Kadınlar Günü mesajı

Karadeniz Kültür Derneği’nin Kadınlar Günü mesajı
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Karadeniz Kültür Derneği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Dernek Başkanı Murat Zeki Civelek mesajında, “Aile dokusunun temelini teşkil eden, doğumumuzdan ölene dek bizi karşılıksız seven, şefkatin, fedakârlığın, sabrın ve özverinin sembolü olan kadınlarımızdır.” dedi.

Kadının anne, öğretmen, psikolog, danışman olmanın yanında anlatmakla bitmeyecek daha birçok rol üstlendiğini belirten Civelek, kadınların iş ve toplumsal hayatta da çok önemli bir role sahip olduğunu ifade etti.

Civelek, “Geleceğimizi yetiştiren ve şekillendiren, toplum hayatında erkeklerden çok daha zor şartlarda çalışmak zorunda bırakılan kadınlarımızın bu özel gününü en kalbi duygularla kutlar, gelişimin ancak kadınların toplumlarda hak ettikleri yeri bulmalarıyla mümkün olacağının altını çizmek isterim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

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