‘Kara Gül’ operasyonu: Zanlılar cezaevine gönderildi

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ‘Kara Gül’ operasyonunda tutuklanan zanlılar Zümrüt Deniz ve Cem Derviş Doğu, cezaevine gönderildi.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ‘Kara Gül’ operasyonunda tutuklanan zanlılar Zümrüt Deniz ve Cem Derviş Doğu, dün ek tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, olguları aktardı. Polis, zanlıların Uyuşturucu Madde (Eroin-Methamfetamine-Ham Afyon) “İthal-İhraç-Alma Tasarruf” ve “Verme” suçlarına methaldar olduklarını ve düzenlenen Kara Gül operasyonu ile 10 milyon TL değerindeki uyuşturucu maddelerle tutuklandıklarını belirtti.

Sevinç, 14 Nisan 2021 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bir bilgide Ortaköy-Lefkoşa’da sakin zanlı Zümrüt Deniz'in tasarrufunda yüklü miktarda kanunsuz uyuşturucu madde olduğu ve satışını yaptığı öğrenildiğini belirtti.

Sevinç, aynı gün saat 16.00 raddelerinde Müdürlükte görevli bir polis ekibi tarafından zanlı Deniz’in Şht. Münür Hasan Sokak üzerinde kullanımında bulunan MC 782 plakalı araç ile tespit edilerek alıkonulduğunu aktararak, Deniz’in huzurunda konu araçta yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını ifade etti.

Yine aynı gün 16.30-17.45 saatleri arasında müdürlükte görevli bir polis ekibi tarafından zanlı Deniz’in Yavuz Konnolu Sokak Blok 25-A daire 1 Ortaköy-Lefkoşa adresindeki ikametgahında mahkeme emri ile huzurunda arama yapıldığını aktaran Sevin, yapılan arama neticesinde ikametgahın kolidor kısmında duvarda mondoli aynanın arka kısmına gizlenmiş vaziyette Algodermia yazılı mavi renk poşette streç naylona sarılı şeffaf naylonda yaklaşık 100 gram ağırlığında Eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, vasos yazılı beyaz renk zarfta streç naylona sarılı şeffaf naylonda yaklaşık 100 gram ağırlığında Eroin türü uyuşturucu olduğun inanılan madde bulunarak emare alındığını kaydetti.

Polis, akabinde devam eden aramada ikametgâhın günlük kullanım odası olarak kullanılan oda içerisindeki kamuflaj desenli çantada yapılan kontrolde, yeşil renk naylon içerisinde gri renk naylona sarılı yaklaşık 2 kilogram ağırlığında methamfetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yine poşette yaklaşık 100 gram ağılığında Methamfetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, streç naylona sarılı şeffaf naylonda yaklaşık 100 gram ağırlığında methamfetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, çorap içerisinde şeffaf naylona sarılı yaklaşık 500 gram ağırlığında Eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan metal kaşık, üzerinde Hausberg yazılı kutuda şeffaf renk band ile bandlanmış streç naylona sarılı üzerinde peynirci baba yazılı beyaz renk naylonda yaklaşık 3 kilo ağırlığında ham afyon türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını anlattı.

Akabinde devam eden aramada ikametgâhın mutfak kısmında dolap çekmecesinde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi, 41 adet şeffaf naylon ile rolü seklinde streç film naylonu bulunarak emare alındığını belirten Sevinç, mesele ile ilgili olarak zanlıdan yapılan soruşturmalarda tasarrufunda bulunan Methamfetamine ve ham afyon türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri Aralık 2021 ayı içerisinde WhatsApp üzerinden irtibat kurduğu İranlı olduğunu ve ismini Ali olarak bildiği şahsın yönlendirmesi ile Güney Kıbrıs’tan kanunsuz olarak ithal edip tanımadığı bir şahıstan Ortaköy bölgesinde alarak tasarruf ettiğinin öğrenildiğini dile getirdi.

Polis, yine mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmalarda Aralık 2021-14 Şubat 2022 tarihleri arasında methamfetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin içerisinden toplam 300 gramını iki kez 100’er gram, iki kez 50’şer gram olarak dört farklı tarihte yine Ali isimli şahsın yönlendirmesi ile Ortaköy bölgesinde tanımadığı şahısların alması için direğin altına bıraktığının öğrenildiğini belirtti.

Sevinç, yine yapılan soruşturmalarda Deniz’in söz konusu Methamfetamine ve ham afyon türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri tümünün satışını yaptıktan sonra ismini Ali olarak bildiği şahıstan 5000 Euro para alacağının öğrenildiğini söyledi.

Yine mesele ile ilgili Deniz’in tasarrufunda bulunan Eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ile ilgili olarak yapılan soruşturmalarda konu maddeyi Eroin türü uyuşturucu madde “İthal alma ve verme” suçlarından dolayı hükümlü tutuklu olarak merkezi cezaevinde bulunan ve üç yıldır sevgilisi olan sanığın aracılığı ile tanıştığı Said isimli şahsın WhatsApp üzerinden konum göndermek üzere yönlendirmesiyle ve de Doğu’nun bilgisi dâhilinde Kömürcüler bölgesinde çöplük alandan 750 gram olarak alıp tasarruf ettiğinin öğrenildiğini belirtti.

Polis, yine Deniz’den yapılan soruşturmalarda 30 Ocak 2022 tarihinde Eroin türü uyuşturucu madde içerisinden 50 gramını 1100 Euro karşılığında zanlı Cem Derviş Doğu'ya parasını daha sonra almak için verdiği ayrıca aynı gün zanlı 3'e 3 gram-ağırlığında methamfetamine türü uyuşturucu madde de verdiğinin öğrenildiğini aktardı.

Polis, yine Deniz’den yapılan soruşturmalarda 12 Şubat 2022 tarihinde cezaevindeki zanlının yönlendirmesi ile 1 gram eroin türü uyuşturucu maddeyi Metehan Kara Kapısı’ndan Güney’e ihraç edip ismini Gossi olarak bildiği şahsa numune olarak verdiğinin öğrenildiğini anlattı.

Yapılan soruşturmalarda ikametgâhın kolidor kısmında ayna arkasında bulunan ve emare alınan iki paket halindeki eroin türü uyuşturucu maddeleri, zanlı Doğu’nun yönlendirmesi ile gramı 35 Euro'dan ismini Gossi olarak bildiği şahsa vermek için ayırdığının öğrenildiğini belirten Sevinç, mesele ile ilgili olarak zanlı Cem Derviş Doğu’nun Yayla-Güzelyurt adresindeki ikametgâhında tespit edilerek tutuklandığını ve ikametgâhında yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını ifade etti.

Polis, yapılan soruşturmalarda zanlı Doğu’nun, zanlı Deniz'in cep telefonuna anlaştıkları paranın 800 Euro'sunu vereceği yönünde mesaj ettiği tespit edilmesi üzerine, zanlının tasarrufunda bulunan 780 Euro para emare alındığını söyledi. Polis, zanlıların etki edebilecekleri soruşturmanın tamamlandığını belirtip, zanlıların tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlı Deniz’in 3 ayı, zanlı Doğu’nun 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.