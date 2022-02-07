Kara aldırış etmediler: Fırtına Deresi'nin buz gibi suyunda yüzdüler

Rize’de salgın nedeniyle 2 yıl yapılamayan Kış Yüzme Şenliği bu yıl gerçekleştirildi. Katılımcılar kara aldırış etmeden Fırtına Deresi'nin buz gibi sularında yüzdüler.

Rize’de 2 yıldır corona virüs nedeniyle ertelenen 7. Kış Yüzme Şenliği bu yıl gerçekleştirildi.

Çamlıhemşin ilçesi 1300 rakımdaki Çat Vadisi’nde toplanan katılımcılar kara aldırış etmeden Fırtına Deresi’nin buz gibi suyuna girip, tulumun ezgileri ile horon oynadı.

"ULUSLARARASI BİR ETKİNLİĞE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

Organizasyonun öncülerinden Hasan Önder, “Doğu Karadeniz’de görülmeye değer onlarca yer, yapılacak birçok etkinlik var. Kış Yüzme Şenliği de bölgede kış turizminin gelişmesi için hayata geçirdiğimiz bir aktiviteydi. Önümüzdeki yıllarda adrenalin tutkunu, ekstrem sporlar yapan yerli ve yabancı katılımcılarla uluslararası bir etkinliğe dönüştürmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Çat Köprüsü’nde, çoban ateşi etrafında tulum eşliğinde horon oynayan katılımcılar, kar suyu ile demlenen çayları içerek ısındılar.