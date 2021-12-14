Kaptan köşküne narkotik darbesi

Narkotik şubede görevli Polis memuru Ali Çavuş, uzun süren takip sonucu 2 Aralık 2021 tarihinde Taşucu’ndan Girne Limanı’na gelen yük ve yolcu gemisine operasyon düzenlendiklerini söyledi.

Polis, yüzlerce araç ve TIR’ın yüklüm olduğu gemide 30 personelin dört narkotik detektör köpek eşliğinde arama yaptığını ifade etti.

Polis, yapılan aramada kaptan köşkünün hemen arkasındaki odada toplam 2 kilo Metamfetamin türü uyuşturucu ele geçirdiklerini ifade etti.

Polis, gemi kaptanı Akın Barut, ikinci ve üçüncü kaptanlar Cihan Onkun ile Nihat Kürklü ve gemi çalışanı Ahmet Ünsal’ın tutuklandığını belirtti.

Polis, sorgulanan Ahmet Ünsal’ın geçtiğimiz Ağustos ayı içerisinde de Akın Barut’un yönlendirmesiyle bir buçuk kilo Metamfetamin ve silah ithal ettiklerine dair itirafta bulunduklarını açıkladı.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, işlendiği iddia edilen suçun ciddiyetine vurgu yaparak zanlıların 70 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.