Kamu-Sen Başkanı Metin Atan: “Fiyat denetimi yapmak zor mu?”

Avrupa’nın en pahalı elektriğini sattığımıza değinen Metin Atan, “bu vatandaş nasıl ayakta kalacak? Verdiğiniz Hayat Pahalılığını, asgari ücreti hemen cebimizden aldınız işte” diye konuştu.

Fiyat denetimlerine dikkati çeken Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, marketlerin alış ve satış fiyatını birlikte yaması gerektiğini söyledi.

“Bunu yapmak zor değil her halde, bunu denetlemek de” diye konuşan Atan, Başbakana gelir yaratma konusunda düşüncelerine, çabalarına hak verdiğini ancak “icraatta olacak mı bunları göreceğiz” dedi.

Başbakanla yakinen görüştüğünü, fikirlerini bildiğini kaydeden Metin Atan, ülkemizde en büyük sorunun söylem değil, eylem olduğuna dikkati çekti.

Katıldığı tv programında konuşan Atan, "Radikal kararlar diyor. Başbakan yapacak mı göreceğiz. Tek başına gelseydi elbette daha güçlü olacaktı" dedi.

Mart ayından itibaren uygulamaya girecek “250 KW saat altında avantajlı fatura” uygulaması kapsamında bu denli düşük kw elektrik harcamanın mümkün olmadığına dikkati çeken Metin Atan, söz konusu tarife uygulamasının anlamsızlığına dikkati çekti.

Avrupa’nın en pahalı elektriğini sattığımıza değinen Metin Atan, “bu vatandaş nasıl ayakta kalacak? Verdiğiniz Hayat Pahalılığını, asgari ücreti hemen cebimizden aldınız işte” diye konuştu.