Kamu-Sen Başkanı Metin Atan: "24 ay sonra seçim var"

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan'a göre 24 ay sonra yeniden seçim olacak..

Hükümette koalisyon senaryoları konusunda Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, 24 ay sonra yeniden seçim olacağının belli olduğunu iddia etti.

Atan, “Bizim düşüncemiz halimiz, vatandaşımızdır” dedi.

Genç tv’de konuşan Atan “Hala daha hükümetin kurulması ile ilgili sıkıntılar sürüyor. Her gün bir haber duyuyoruz. Her geçen gün aleyhimize çalışıyor söylemekten çekinmiyoruz ekonomiden sağlığa çalışma hayatına kadar sıkıntılar kat be kat artıyor. Bizim düşüncemiz halimiz, vatandaşımızdır. Son aldığımız duyumlar UBP-DP-YDP konuşulur ama bana düşüncemi sorarsanız 24 ay sonra seçim olacak. Bunu çok istemesek de görünen köy kılavuz istemiyor. Aynısı yaşanacak… Benimn gördüğüm koltuk savaşıdır, Koltuk ve kurumlar” diye konuştu.