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Kamu-İş, mahkemeler önünde...

Kamu-İş, mahkemeler önünde...
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Kamu İşçileri Sendikası ( KAMU-İŞ), taşeron hademe çalışanların yaşadığı mağduriyete tepki koymak amacı ile bugün Lefkoşa Türk Maarif Koleji, Şehit Ertuğrul İlkokulu, Necati Taşkın İlkokulu ve Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu’nda uyarı grevi yapmaya başladı.


KAMU-İŞ devlet okullarındaki taşeron hademeler için ihaleye çıkılmış olması gerekçesiyle,bugün saat 09.00’da mahkemeler önünde basın açıklaması yapacak.

KAMU-İŞ’ten konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Okullarımızın kaosa sürüklenmesini istemiyoruz” denilen açıklamada, konuyla ilgili mücadelenin süreceği kaydedildi.

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