banner38

Kamu-İş ek mesaiye kalmayacak

banner32

Kamu-İş ek mesaiye kalmayacak
banner41
banner37
banner23

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu konuyla ilgili şu açıklamada bulundu

Kamu İş Sendikası olarak örgütlü olduğumuz tüm iş yerlerinde ek mesaiye kalmama eylemi başlatıyoruz. 

Kamu çalışanlarının 6 aydan beri ödenmeyen ek mesaileri ile ilgili olarak hükümetin sendikamızı muhatap alıp bir ödeme planı sunmaması ve sendikamızla istişare içinde bulunmaması nedeniyle 27 Aralık Pazartesi gününden itibaren hastanelerin yoğun bakım ve acil servisleri hariç örgütlü olduğumuz tüm iş yerlerinde ek mesaiye kalmama eylemi başlatıyoruz.

YORUM EKLE
Gönder
banner28
SIRADAKİ HABER
Cumhurbaşkanı Yeni Dünya Düzeni zirvesinde katıldı!
Cumhurbaşkanı Yeni Dünya Düzeni zirvesinde katıldı!
  1. Gündem

banner19

banner1

banner3