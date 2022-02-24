Kalkanlı’daki ‘Hoş geldin Bebek Hatıra Ormanı’na fidan dikildi

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğündeki ‘Hoş geldin Bebek Hatıra Ormanı’ projesi hayata geçiriliyor.

KKTC’de doğan her bebek için ağaç dikilmesini amaçlayan çevre dostu proje kapsamında doğan ve ailesine sertifikası gönderilen bebekler adına Kalkanlı-Tepebaşı bölgesinde fidan dikimi yapılıyor…

Bu çerçevede 17 Mayıs 2020’de Kalkanlı- Tepebaşı bölgesinde çıkan yangın arazisinde oluşturulan hatıra ormanında düzenlenen etkinlikle çam, servi, harup, badem olmak üzere 2 bin civarında fidan dikimi yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı ‘Hoşgeldin Bebek Hatıra Ormanı’ projesinin ilk fidan dikimi etkinliğinin açılışında konuşan, projenin fikir öncüsü ve uygulayıcısı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, proje kapsamında 1 Nisan 2021’den itibaren doğan her çocuk için fidanların biriktirildiğini anlattı…

Sibel Tatar, yangınlar nedeniyle azalan ormanların yerine yeni ormanlar oluşturmak, orman miktarını ve çevre bilincini artırmak, çocukların ailelerine ve ülkelerine bağlılığını sağlamak ile ülkemizi küresel ısınmaya karşı savunmak amacıyla böyle bir proje düzenlediklerini kaydederek, Kalkanlı’da 17 Mayıs 2020’de yaşanan yangında yanan 280 bini aşan ağacın yerine etkinlikle 2 bin 315 fidan dikileceğini ve hedefin 5 yıl içerisinde bölgeye minimum 13 bin fidan dikmek olduğunu ifade etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da çıkan yangında kendisinin yine Tarım Bakanı olduğunu anımsatarak, bu gibi olaylardan ders almanın, teknik ve altyapı anlamında güçlenmenin ve mevcut ormanları koruyarak bunlara yenilerini eklemenin görevleri olduğunu söyledi.

Toplumun bu olay karşısında gösterdiği duyarlılığa ve gerçekleştirilen projeye teşekkür eden Oğuz, yeni doğan bebeklerin ve fidanların ülkemize ve dünyaya değer katacaklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da bu çok boyutlu projeyi fikirsel düzeyden bu noktaya taşıyan eşi Sibel Tatar ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti…

Cumhurbaşkanı Tatar, bu proje ile yılda en az 2 bin fidanın dikilmesinin ve projenin sürdürülebilir olmasının hedeflendiğini belirterek, çıkan yangın bölgesini eski noktasına döndürebilmek için büyük bir seferberlik başlatıldığını söyledi.

Ağaç ve orman sevgisini aşılamak ve yeşili koruma adına yapılan tüm çalışmaların çok değerli olduğuna dikkati çeken Tatar, bir ormanın yetişmesinin uzun yıllar aldığını,bu yüzden yangınların tekrar etmemesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, yaz aylarında elektrik hatlarına da dikkat edilmesi gerektiğine işaret ederek, yaz sezonu başlamadan önce özellikle orman arazilerindeki elektrik kablolarının gözden geçirilmesi konusunda uyarıda da bulundu.

“Biz de kendi ülkemizi yönetirken çevreye, yeşile, insanlığa ve gelecek nesillere ne bırakabileceğimizin derdini taşıyoruz’ diye sözlerini tamamlayan Cumhurbaşkanı Tatar, projeye katkı koyan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından fidan dikimi yapıldı.BRT