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Kafayı çekti polise saldırdı

Lefkoşa'da meydana gelen Yaralama Kasti Hasar ,Korkutmak Maksatlı Silah Taşıma, Kanunsuz Bıçak Taşıma, Polisi Darp, Görevinden Men Sarhoşluk Rahatsızlık Uygunsuz Tavır ve Hareket suçlarından tutuklanan zanlı M.M mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Kafayı çekti polise saldırdı
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Polis, 30.08. 2022 tarihinde saat 01:00 raddelerinde Lefkoşa'da umumi bir yer olan Lala Mustafa Paşa Sokak Üzerinde Akdoğan'da sakin zanının nefesinde tespit edilemeyen alkollü içki tesiri altında sarhoş bir vaziyette bulunduğu esnada yüksek sesle bağırıp çağırdığı için kendisini suç üstü hali gereği tutuklamaya çalışan Pm A.G.’yi tespit edilemeyen kesici bir alet ile sol göğüs kısmına sokup 2x6 Cm. morluk ve 4 santimlik kızarıklık oluşmasına sebebiyet verip sağ sırt kısmını yine tespit edilemeyen kesici alet ile keserek 15 santimlik kesi oluşmasına sebebiyet vererek yaralayıp giymekte olduğu Terranova marka tşörtünün yırtılmasına sebebiyet verdiğini anlattı.

Polis, adı edilenin makul kuvvet uygulanarak etkisiz hale getirilip suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının elinde tuttuğu siyah saplı 1 adet makas ve demir park levhası ayrıca 1 adet yırtık Tşörtün emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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