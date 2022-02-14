Kaçakçı tutuksuz, kaçırılanlar tutuklu yargılanacak!

Akıncılar bölgesinden Kıbrıs’ın güneyine geçerken asker tarafından tespit edilerek yakalanan zanlılardan ikisinin, ülkede yasal statüleri bulunması nedeniyle tutuksuz yargılanmalarına, diğer zanlıların ise tutuklu yargılanmalarına karar verildi.

Askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışırken suçüstü yakalanan zanlılar Davut Koyuncu, Khadim Hussaın Muhammad Umer Khan, Cedrick Botulu Balınaı, Nadın Ngwe Ndıkum, Bernadette Bekı Mbuye, Asif Ahmed ve Chritian Wumba Kıalungıla dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı, zanlılar Davut Koyuncu, Khadim Hussaın Muhammad Umer Khan, Cedrick Botulu Balınaı, Nadın Ngwe Ndıkum, Bernadette Bekı Mbuye, Asif Ahmed ve Chritian Wumba Kıalungıla’nın “İnsan Kaçakçılığı” ve “1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal” suçlarına methaldar olduklarını belirtti.

Polis, 7 Şubat 2022 tarihinde saat 22.30 raddelerinde Akıncılar bölgesinde Güzelyurt'ta sakin zanlı Davut Koyuncu’nun (E-45) kullanımında bulunan KD 297 plakalı salon araç içerisinde Pakistan Uyruklu Khadim Hussaın (E-41 Pakistan) Muhammad Umer Khan (E- 25), Nadın Ngwe Ndıkum (K-25) Bernadette Bekı Mbuye (K-31) , Asif Ahmed (E-28) , Chritian Wumba Kıalungıla (E-28) ve Cedrick Botulu Balınaı’nın (E-36 ) 1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi ihlal edip insan kaçakçılığı yapmak için imkân sağlayıp Güney Kıbrıs Rum Yönetimine geçecekleri sırada asker tarafından tespit edilerek suçüstü gereği tutuklandıklarını anlattı.

Polis, zanlıların aleyhine başlatılan tahkikatın tamamlandığını, zanlı Davut Koyuncu’nun KKTC vatandaşı, zanlı Khadim Hussaın’ın yasal statüsü olduğunu, zanlılar Muhammad Umer Khan, Cedrick Botulu Balınaı, Nadın Ngwe Ndıkum, Bernadette Bekı Mbuye, Asif Ahmed’in yasak statüsü olmadığını belirtti.

Polis, zanlı Koyuncu ile Hussaın’ın tutuksuz, diğer zanlıların tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, , zanlılar Muhammad Umer Khan, Cedrick Botulu Balınaı, Nadın Ngwe Ndıkum, Bernadette Bekı Mbuye, Asif Ahmed’in 2 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu yargılanmalarına emir verdi.

Ozankaya, zanlı Koyuncu ile Hussaın’ın ise yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 10 Bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.