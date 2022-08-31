‘İzinsiz botoks’a 1 tutuklu daha!

Girne’de bir güzellik merkezinde ‘izinsiz botoks’ işlemi yaptıkları gerekçesiyle C.E ve H.G.Ö hakkında önceki gün başlayan polis soruşturması derinleşti.

Polis, şu anda tutuklu bulunan her iki zanlının 29 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında yine Girne’de faaliyet gösteren başka bir güzellik merkezinde de yetkili makamdan izinsiz botoks işlemi yaptıkları tespit etti.

“Tabipler Birliği Yasası’na aykırı harekette bulunmak” suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında A.H isimli kişi de tutuklandı.

Foto: arşiv

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