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İthal elma ve armutta zehir

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İthal elma ve armutta zehir
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Tarım Dairesinin 24-30 aralık dönemini kapsayan ithal ve yerli gıda tahlil sonucu raporuna göre, ithal meyve/sebze ürünlerinden alınan 39 numuneden 32’sinde bitki koruma ilacının limit altı çıktı, 7’sinin ise limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. Yerli ürünlerden alınan 8 numunenin hiçbirinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmedi.

Limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen numuneler şöyle:

Halil Kasap Pazarlamaya ait armut,  (Deveci), İşleyen Kardeşler Ltd.’e ait armut (Deveci), Cahide Kılıç’a ait armut (Ankara), Onbaşı İşl. Ltd.’e ait elma(Golden), Bekir Curaya ait elma (Starking) ve armutta (Deveci), Svs Tic. Ltd.’e ait elma (Golden), 

Bahse konu ürünler imha veya menşeine iade edilmiştir.

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