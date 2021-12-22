İşveren rakamdan rahatsız!

İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısını terk etti. Arhun, bakanlık çıkışında basına açıklamada bulundu.

Arhun hükümetin 6 bin 500 TL rakamıyla masaya oturduğunu söyledi. Ücretlerin artırılması gerektiğinin ifade eden Arhun, “Çok değişken ve sağlıksız rakamlar getirildi. Bundan dolayı toplantının devamına sıcak bakmadık. Pek çok işverenimiz asgari ücretler artmasa bile çalışanına ekstra ödeme yapacağını şahsen biliyorum. Ocak ayında da belirlense Ocak ayı sonuna yansıyacak” dedi.

Seçim sonuçlarına etki edecek davranışa girildiğini ifade eden Arhun, asgari ücreti şu an belirlenmesinin sağlıksız olduğunu, asgari ücreti yeni hükümetin belirlemesi gerektiğini kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2021, 18:08