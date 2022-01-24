İşte muhtemel isimler...

Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde 763 sandığın tümü açılıp mühürlerin sayımı tamamlanırken, tercih ve karma oyların sayımı devam ediyor.

Son sayılan oylarla beraber, Meclis'e girmeye hak kazanan vekiller, resmi olmayan verilere göre şöyle:

LEFKOŞA

UBP: Faiz Sucuoğlu, Olgun Amcaoğlu, Ahmet Savaşan, Hasan Taçoy, Alişan Şan, Sadık Gardiyanoğlu, Zorlu Töre

CTP: Tufan Erhürman, Sıla Usar İncirli, Doğuş Derya, Ürün Solyalı, Devrim Barçın, Filiz Besim

HP: Kudret Özersay

DP: Hasan Tosunoğlu

YDP: Talip Atalay

GİRNE

UBP: Kutlu Evren, İzlem Gürçağ Altuğra, Ünal Üstel, Özdemir Berova, Hasan Küçük

CTP: Ongun Talat, Fikri Toros, Fazilet Özdenefe, Ceyhun Birinci

DP: Serhat Akpınar

HP: Mehmet Tunçtürk

MAĞUSA

UBP: Dursun Oğuz, Sunat Atun, Oğuzhan Hasipoğlu, Hakan Dİnçyürek, Resmiye Canaltay, Hüseyin Çavuş Kelle



CTP: Asım Akansoy, Teberrüken Uluçay, Erkut Şahali, Şifa Çolakoğlu

DP: Fikri Ataoğlu

HP: Ayşegül Baybars

YDP: Erhan Arıklı

İSKELE

UBP: Nazım Çavuşoğlu, Yasemin Öztürk, Emrah Yeşilırmak

CTP: Biray Hamzaoğlulları, Fide Kürşat

GÜZELYURT:

UBP: Ali Pilli, Ziya Öztürkler

CTP: Armağan Candan

LEFKE

UBP: Fırtına Karanfil

CTP: Salahi Şahiner

Kaynak: Kıbrıs Postası