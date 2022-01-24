İşte muhtemel isimler...

Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde 763 sandığın tümü açılıp mühürlerin sayımı tamamlanırken, tercih ve karma oyların sayımı devam ediyor.
Son sayılan oylarla beraber, Meclis'e girmeye hak kazanan vekiller, resmi olmayan verilere göre şöyle:
LEFKOŞA
UBP: Faiz Sucuoğlu, Olgun Amcaoğlu, Ahmet Savaşan, Hasan Taçoy, Alişan Şan, Sadık Gardiyanoğlu, Zorlu Töre
CTP: Tufan Erhürman, Sıla Usar İncirli, Doğuş Derya, Ürün Solyalı, Devrim Barçın, Filiz Besim
HP: Kudret Özersay
DP: Hasan Tosunoğlu
YDP: Talip Atalay
GİRNE
UBP: Kutlu Evren, İzlem Gürçağ Altuğra, Ünal Üstel, Özdemir Berova, Hasan Küçük
CTP: Ongun Talat, Fikri Toros, Fazilet Özdenefe, Ceyhun Birinci
DP: Serhat Akpınar
HP: Mehmet Tunçtürk
MAĞUSA
UBP: Dursun Oğuz, Sunat Atun, Oğuzhan Hasipoğlu, Hakan Dİnçyürek, Resmiye Canaltay, Hüseyin Çavuş Kelle
CTP: Asım Akansoy, Teberrüken Uluçay, Erkut Şahali, Şifa Çolakoğlu
DP: Fikri Ataoğlu
HP: Ayşegül Baybars
YDP: Erhan Arıklı
İSKELE
UBP: Nazım Çavuşoğlu, Yasemin Öztürk, Emrah Yeşilırmak
CTP: Biray Hamzaoğlulları, Fide Kürşat
GÜZELYURT:
UBP: Ali Pilli, Ziya Öztürkler
CTP: Armağan Candan
LEFKE
UBP: Fırtına Karanfil
CTP: Salahi Şahiner
Kaynak: Kıbrıs Postası