İstanbul Havalimanı’nda seferler normale dönüyor

İstanbul Havalimanı apronundaki kar temizleme çalışmalarını yerinde inceleyen Aycı, uçakları göndermeye başladıklarını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Özellikle geniş gövdelerimizi kaldırdık ve yolladık.

Rotasyonu burada sağlayabilmek için özellikle park yerlerini açmamız gerekiyor.

Şu anda bir pistimiz açık ve onun başında de-icing yapıyoruz.

Uçakları tek tek çıkarttık, uçurmaya başladık.

Şu an New York uçağı indi ve New York uçağı kalktı.

TK 01`i yolladık.

Arkasından Miami, Huoston`u kaldırdık.

Peşinden Londra, Atlanta uçağı kalktı.

Uçaklar sırayla geliyor ve gidiyor.