İstanbul Havalimanı’nda seferler normale dönüyor

İstanbul Havalimanı apronundaki kar temizleme çalışmalarını yerinde inceleyen Aycı, uçakları göndermeye başladıklarını belirterek, şu bilgileri paylaştı:
"Özellikle geniş gövdelerimizi kaldırdık ve yolladık.
Rotasyonu burada sağlayabilmek için özellikle park yerlerini açmamız gerekiyor.
Şu anda bir pistimiz açık ve onun başında de-icing yapıyoruz.
Uçakları tek tek çıkarttık, uçurmaya başladık.
Şu an New York uçağı indi ve New York uçağı kalktı.
TK 01`i yolladık.
Arkasından Miami, Huoston`u kaldırdık.
Peşinden Londra, Atlanta uçağı kalktı.
Uçaklar sırayla geliyor ve gidiyor.