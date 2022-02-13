İstanbul'da peş peşe tutuklamalar!

Halil Falyalı cinayeti soruşturması; İstanbul'da gözaltı sayısı 6'ya yükseldi

Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamı gözlatına alınmıştı. Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Falyalı cinayeti soruşturmasında İstanbul’da gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

KKTC'de de yeni tutuklamalar yapıldı

Öte yandan polisin soruşturması kapsamında KKTC'de de iki kişi dün akşam göz altına alınmıştı. KKTC'de , Türkiye'de 6 kişi soruşturma amaçlı tutuklanmış durumda