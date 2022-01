İstanbul'da koronavirüs vakalarını Omicron patlattı!

İstanbul, vaka sayısı artışı artış gösteren iller arasında başı çekti. 100 bin kişideki vaka sayısı İstanbul'da 1222,37’ye yükseldi. Bu oran koronavirüs pandemi döneminde tespit edilen en yüksek oran oldu. Omicron İstanbul'da Kovid vakalarını patlattı. Prof. Dr. Bülent Ertuğrul 'İstanbul'da 25 dairelik bir binanın her dairesinde 4 kişilik aile yaşadığını varsaydığımızda neredeyse her binada bir Kovid-19 hastası var' dedi.Türkiye’de hızla yayılan Omicron İstanbul'da Kovid vakalarını patlattı. Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, maskesiz dolaşanların çoğunlukta olduğu kentle ilgili 'İstanbul'da 25 dairelik bir binanın her dairesinde 4 kişilik aile yaşadığını varsaydığımızda neredeyse her binada bir Kovid-19 hastası var' dedi. Milliyet'ten Mert İnan'ın haberi...

Geçen yıl kasım ayında Güney Afrika'da ilk kez tespit edilen koronavirüsün Omicron varyantı, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hızla yayılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı vaka haritasına göre, 81 kentin 78'inde vaka sayısı artış gösterdi. Büyükşehirler de vaka rekorunda başı çekti. İstanbul da bu kentler arasında. 100 bin kişideki vaka sayısı İstanbul'da 1222,37’ye yükseldi. Bu oran pandemi döneminde tespit edilen en yüksek oran oldu.

Salgının göz ardı edildiğini ve İstanbul sokaklarında maskesiz dolaşıldığına dikkat çeken uzmanlar, 3. doz hatırlatma aşısını olmayanlara bir kez daha seslendi:

"Aşınızı bir an önce olun."

OMİCRON'A BAĞLI ÖLÜM ORANI ARTTI

Omicron'un daha önceki varyantlara göre daha hafif hastalığa yol açtığı söylense de uzmanlar, Kovid-19 aşısının hâlâ en etkili yol olduğuna dikkat çekti. Tüm çağrı ve uyarılara rağmen Türkiye'de 3. doz aşı oranında istenilen seviyeye ulaşılamadı. 23 milyondan fazla kişi 3. doz hatırlatma aşısını yaptırırken, yaklaşık 24 milyon kişi ise sırası geldiği halde aşı olmadı. Kovid-19 istatiskleri üzerinde çalışan isimlerden Endüstri Mühendisi Zeki Berk’e göre 20 gün önce artmaya başlayan Omicron'a bağlı vakalar günlük ölümlere de yansımaya başladı ve günlük ölümler bir önceki haftaya göre yüzde 7 arttı.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek ise yatan hasta sayısında bir miktar artış olduğu uyarısında bulunarak, şunları dedi:

20 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ HATIRLATMA DOZUNU OLMADI

“Vaka yoğunluğu İstanbul’da zirve yapmış durumda. Üçüncü doz hatırlatma aşılarında istenilen ivmeyi yakalamış değiliz. Aşı sırası geldiği halde 20 milyondan fazla insanımız halen hatırlatma dozunu olmuş değil. Temaslılardaki PCR test zorunluluğunun kalkması, vaka sayılarında görece düşüş tablosu yaratacak olsa da virüs yayılımı devam edecek. İstanbul’da birçok kişinin sokaklarda maskesiz dolaştığını görüyoruz.”

Klimik Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğrul ise İstanbul’daki 100 bin kişide görülen vaka sayısının 1222’ye çıkmasının endişe verici olduğuna değinerek, “Üstelik asemptomatik ve temaslı olduğu halde test yaptırmayanları da hesaba kattığımızda her 100 kişiden en az 1'inin hasta olduğu anlamı çıkar. Yani 25 dairelik bir binanın her dairesinde 4 kişilik aile yaşadığını varsaydığımızda neredeyse her binada bir Kovid-19 hastası var demektir. Aşı sırası geldiği halde hatırlatma dozunu yaptırmayanlar nedeniyle önümüzdeki günlerde sıkıntılar ortaya çıkabilir. Umalım ki, hastane yatışlarında artış yaşanmasın” dedi.

Konuşmamız sırasında ikinci kez Kovid-19 geçirdiğini dile getiren Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Duran Tok ise 3. doz hatırlatma dozunun bir an önce yapılması uyarısını yineledi ve şunları söyledi:

“Omicron varyantının tüm özellikleri, baş ağrısı, boğaz ağrısı, hapşırık, burun akıntısı semptomları ortaya çıkmış durumda. Üçüncü doz hatırlatma aşısında birkaç haftalık gecikme, Kovid-19’a yakalanmama neden oldu. İkinci kez Kovid-19 geçiren bir hekim olarak tüm vatandaşlarımızın hiç vakit kaybetmeksizin 3. doz hatırlatma aşılarını olmalarını öneriyorum. Şayet 3. doz aşımı birkaç hafta önce olsam belki de hastalık bulaşmayacak veya çok daha hafif olarak Kovid-19’u atlatacaktım. Hastalığı kaptığım günle aşı olduğum gün arasında en fazla 24 saat olduğunu düşünüyorum. 3. doz aşı hastaneye yatışların, ağır hastalık tablosunun önüne geçiyor.”

Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2022, 10:29