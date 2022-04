İştahı bıçak gibi kesiyor! Uzun süre tok tutarak zayıflatıyor

Diyet yaparken sağlıklı kilo verebilmek için dengeli ve yeterli beslenmek gerekir. Zayıflamak için diyet yaparken bazen ani açlık krizleriyle baş etmek zorunda kalabilirsiniz. Ancak diyet listenize ekleyebileceğiniz tok tutucu özelliği olan besinlerle daha geç sürede acıkmanız mümkün olabilir. İşte hem kilo vermeyi kolaylaştıran hem de sizi uzun süre tok tutan besinlerden bazıları...

Sağlıklı ve hızlı kilo vermek için bazı besinlerin diyet listelerinde mutlaka olması gerekir. İştahınızı keserek açlık hissinizi gidermeye yardımcı olan bu besinlerle daha kolay kilo verebilmeniz mümkün.

1-YUMURTA

Yumurta diyet yapanlar için harika bir besindir. Fazla kilolarından acilen kurtulmak isteyen kişiler diyet listelerinde mutlaka yumurtaya yer vermelidir. Yumurta hem uzun süre tok kalmanızı sağlar hem de kilolarınızdan sağlıklı bir şekilde kurtulmanıza yardımcı olur.

Yumurtanın tok tutucu özelliğinden yararlanıp kilo vermek istiyorsanız her gün mutlaka tüketmeniz gerekir. Her sabah 1 adet yumurta yemek gün boyu tokluk hissi sağlayacağı için sizin başka yiyecekler tüketmenizi engeller. Az kalorili olması ve doyuruculuğu nedeniyle yumurtayı asla diyet listenizden eksik etmeyin.

2-YULAF EZMESİ

Yulaf ezmesi hem doyurucu olduğu hem de tokluk hissini uzun süre sağladığı için diyet yapanlar ve sağlıklı beslenmeye özen gösterenler tarafından sıklıkla tüketilir. Yulaf ezmesi tok tutucu özelliğe sahip olduğu için açlığı çok iyi giderir. Bu sayede kilo verme sürecinizi hızlandırır.

Antioksidan özellikleri sayesinde sinir sisteminin de sağlıklı çalışmasına destek olan yulaf ezmesi, stres, sinir, endişe, hatta depresyondan koruyucu bir etkiye de sahip. Diyet listelerinde çoğunlukla yer alan yulaf ezmesi bağırsakları da çok hızlı çalıştırır. Sindirim sisteminin düzenli olmasına etki eder.

Yulaf ezmesi metabolizmayı da çok çalıştırarak yağ yakma sürecinin daha hızlı olmasına etki eder. Yulaf ezmesini sadece lapa olarak tüketebileceğiniz gibi içerisine çeşitli meyveler koyarak da yiyebilirsiniz.

3-PROTEİN İÇERİKLİ BESİNLER

Kas gelişimine destek olan protein içerikli besinlere, özellikle sporcu menülerinde yer verilir. Beyaz et, kırmızı et gibi et ürünlerinden oluşan proteinli besinler, gün içinde daha enerjik olmanızı sağlar. Proteinli besinleri yeteri kadar tüketmek metabolizmanın hızlı çalışmasını sağlar. Böylelikle sağlıklı bir şekilde kilo vermenize etki etmiş olmuş.

Protein içerikli besinlere diyet listenizde yer verdiğiniz zaman ani açıklık krizlerinin de önüne geçebilirsiniz. Uzun süre sizi tok tutmaya yardımcı olan bu besinlerle kilo verme süreciniz daha çok hızlanır. Proteinli besinler tüketerek hem kilo vermiş hem de kas kütlelerinizi artırmış olursunuz.

4-CEVİZ VE BADEM

Diyet sürecinde ceviz ve badem tüketmek vücuda enerji verir. Gün boyu sağlıklı ve dinç olmanızı sağlar. Badem, ceviz, fındık fıstık gibi kuruyemişler, ara öğünlerde tüketildiğinde uzun süre tokluk hissi verir. Her gün 5-6 adet ceviz ya da badem tüketmek midede olan açlık hissini giderir, uzun süre tok kalmanızı sağlar.

Ceviz ve badem içerdiği besin lifi sayesinde sindirim ve boşaltım sistemlerinin sağlıklı çalışmasına destek olur. Kilo verme ve diyet aşamalarında yaşanabilen yorgunluk, halsizlik gibi sorunları ortadan kaldırır. Bu sebeple diyet yaparken ceviz ve bademi yeteri kadar tüketmek gerekir.

5-SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Kalsiyum deposu olarak bilinen süt ve süt ürünleri D vitamini bakımından zengin olduğu için vücudun tüm ihtiyacını karşılar. Yoğurt, kefir ve süt gibi ürünleri diyet yaparken düzenli olarak tüketmek uzun süre tokluk hissi sağlar. Yüksek kalsiyum içerikli ve düşük kalorili olan süt ve süt ürünleri zayıflamak isteyenler tarafından sürekli tercih edilir.

Süt ve süt ürünleri özellikle ağırlık kaybetmenizden çok bölgesel incelmeler konusunda sizi destekler. Ayrıca bağırsak hareketlerini düzenleyerek sindirim sisteminizin düzgün çalışmasını sağlar. Bu sebeple kilo verme süreciniz daha hızlı hala gelir