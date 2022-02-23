İskele’de kaldırım ve parkeleme çalışmalarında sona gelindi

İskele Belediyesi’nin İskele ve köylerindeki kaldırım ve parkeleme çalışmalarında sona gelindi, asfalt dökümü hafta sonuna kadar tamamlanacak.

Birçok noktada, yağmur suyu drenaj hattıyla birlikte kaldırım ve parkeleme yaparak, İskele ve köylerindeki çalışmalarını sürdüren İskele Belediyesi’nin Bahçeler Bölgesi 20 Temmuz Caddesi üzerindeki çalışmaları da tamamlanmak üzere. Kaldırım ve parkeleme işleminde sona yaklaşılan bölgede havanın elverişli olması durumunda hafta sonuna kadar asfalt dökümünün tamamlanması hedefleniyor.

Söz konusu bölgeye 2 bin 200 metrelik yağmur suyu drenaj hattı oluşturarak binlik büzler döşenmiş, 750 metrelik hatta da telefon ve elektrik altyapıları yenilenmişti. 10 bin metrekarelik alana parkenin döşendiği 20 Temmuz Caddesi’nde ki çalışmalar kalan 800 tonluk asfaltın da dökümüyle son bulacak.