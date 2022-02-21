İskele Kaymakamlığı’ndan alkollü içki satış ruhsatı için duyuru

İskele Kaymakamlığı, 2022 yılı için Alkollü İçki Satış Ruhsatını yenilemek isteyenlerin 28 Şubat’a kadar İskele Kaymakamlığı’na müracaat etmeleri gerektiğini duyurdu.

İskele Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, içki ruhsatını yenilemek isteyenlerin dilekçe vermesi, bu dilekçeye ilaveten eski alkollü içki satış ruhsatının fotokopisi, bağlı oldukları belediyeden alınacak 2022 için geçerli işletme izin fotokopisi, otellerden ilgili yıla ait Otel İşletme İzni ve Sınıflandırma Belgesi ile müracaat yapmaları gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, ruhsat sahiplerinin ruhsatlarını yenilemek için müracaat yapmamaları halinde, ruhsatlarının yenilenmeyeceği belirtildi. TAK/BRT