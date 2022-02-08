İş İnsanı Halil Falyalı'ya silahlı saldırı... Şöforü hayatını kaybetti

Les Ambassadeurs Hotel sahibi iş insanı Halil Falyalı, uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı. Elde edilen son dakika bilgisine göre, Falyalı’nın aracı Çatalköy’de evinin yakınlarında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından otomatik silahlarla tarandı.

Saldırıda Halil Falyalı’nın şoförünün hayatını kaybettiği öğrenilirken, saldırı sonucu ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan Halil Falyalı’nın Girne Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

Ayrıntılar birazdan…

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2022, 20:43