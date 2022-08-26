Maliye Bakanı Alişan Şan, bakanlığa bağlı merkez daire ve kurumları ziyaret ederek, kendini, personelinden ayrı görmediğini, çalışanın mutluluğunu ve iş huzuruna önem verdiğini, birlikte ve dayanışma içerisinde hareket edildiği sürece başarının kaçınılmaz olduğunu, böyle bir performansla çalışıldığı sürece de vatandaşın beklentisinin giderilip, işlerinin zamanında çözümlenebileceğini söyledi.

Şan; “İş huzuru varsa, çalışan mutlu, vatandaş memnun olur” dedi.

Maliye Bakanı Alişan Şan, bakanlığa bağlı daireleri ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Ziyarette Bakan Şan’a, bakanlık bürokratları da eşlik etti.

Personel ile bir araya gelen, fikirlerini dinleyen Maliye Bakanı Alişan Şan, dairelerle ilgili bilgi alarak, verimli ve etkin çalışmaya yönelik tespit ve beklentilerini dile getirdi.

Maliye Bakanlığı ve bakanlığa bağlı dairelerin, vatandaşın en çok temasta bulunduğu kamu kurumlarından olduğunu belirten Maliye Bakanı Şan, vatandaşının beklentisinin giderilmesi, işlerinin zamanında çözümlenmesi için, tüm personelin özverili etkin ve verimli hizmeti sağlamasının önemine dikkat çekti.

‘Kendimi sizlerden ayrı görmüyorum’ diyen Bakan Şan, personelinin mutluluğunu ve iş huzuruna da önem verdiğini kaydederek, hep birlikte dayanışma içerisinde hareket edildiği sürece başarının kaçınılmaz olduğunu söyledi.