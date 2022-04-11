İş çok, şoför yok!

Dünya ticaretindeki hareketliliğe bağlı olarak kamyon ve TIR şoförüne talep artıyor. Uluslararası Kara Taşımacılığı Birliği'nin son raporu, Avrasya'da şoför ihtiyacının yüzde 20'sinin karşılanmadığını gösterdi.

Uluslararası Kara Taşımacılığı Birliği'nin (IRU) 2021 tarihli son raporunda, dünya genelinde, 20 ülkede 800 taşımacılık şirketinin verileri irdelendi. IRU, geçen yıl sürücü pozisyonlarının yüzde 20'sinin doldurulmadığı, en şiddetli sürücü sıkıntısının da Avrasya'da yaşandığını belirledi. Çin ise, yüzde 4'ü ile en az etkilenen ülke oldu.

Avrupa'da ise durum 2019 yılına göre iyileşti. Pandeminin etkisinin azalmasıyla birlikte, doldurulmayan sürücü pozisyonları, otobüs ve tur otobüsü sürücüleri için yüzde 20'den yüzde 5'e ve kamyon sürücüleri için yüzde 24'ten yüzde 7'ye, yaklaşık dörtte üç oranında düştü.

Rapora göre, taşımacılık şirketleri, ekonomiler toparlandıkça ve ulaşım hizmetlerine olan talep arttıkça 2022'de sürücü sıkıntısının yeniden yoğunlaşacağını tahmin ediyor. Avrupalı ​​şirketler bu yıl sürücülerde yüzde 17'lik bir düşüş bekliyor. Bu açığın Meksika'da yüzde 18, Türkiye'de yüzde 20, Rusya'da yüzde 24 ve Özbekistan'da yaklaşık üçte birine ulaşması bekleniyor.



IRU anketi ayrıca sürücü eksikliğinin nedenlerini araştırdı ve tüm bölgelerde eğitimli sürücü eksikliğinin ana neden olduğunu gösterdi.

IRU'nun saptamasına göre, salgının daha da ağırlaştırdığı zorlu çalışma koşulları, kadınları ve gençleri mesleğe çekmedeki zorluklar ana sorunları oluşturuyor.