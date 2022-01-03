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İranlı sevgili Kıbrıs'ta ortaya çıktı

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İranlı sevgili Kıbrıs'ta ortaya çıktı
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50 yaşındaki Özcan Deniz, gönlünü kendisinden 24 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar'a kaptırmıştı. Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, kendisinden 24 yaş küçük olan İranlı modacı sevgilisi Samar Dadgar ile ilk kez fotoğraf paylaştı.50 yaşındaki Özcan Deniz, gönlünü kendisinden 24 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar'a kaptırmıştı. Özcan Deniz, yeni yılda sahne aldığı Kıbrıs'ta kendisini dinlemeye gelen sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı.ROMANTİK POZLARDeniz, sevgilisinin kendisine sarıldığı karelere, kalp ve çiçek emojisi koydu. Deniz, geçtiğimiz hafta 2019 yılında boşandığı eşi Feyza Aktan'a 3 yaşındaki oğlu için açtığı velayetin değiştirilmesi davasını kaybetmişti.

Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2022, 09:59
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