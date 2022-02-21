banner38

İran'ın Tebriz bölgesinde savaş uçağı düştü: 3 ölü

İran'ın Tebriz bölgesinde savaş uçağı düştü: 3 ölü
banner37
banner23

İran medyası, ülkenin Tebriz kentinde bir F5 savaş uçağının düştüğünü duyurdu. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti.

İran medyası, ülkenin Tebriz kentinde bir F5 savaş uçağının düştüğünü duyurdu. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti.

İran'ın yarı resmi Tesnim haber ajansı, ülkenin Doğu Azerbaycan vilayetinde yer alan Tebriz kenti yakınlarında bir F5 savaş uçağının düştüğünü duyurdu.

Devlet ajansı IRNA, olayda en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ölenlerden birinin pilot, 2'sinin ise sivil olduğu belirtildi.

Spor salonuna düştü

Yerel basın, uçağın kentin Monjem Bulvarı'nda bulunan Alipur Spor Salonu'na düştüğünü belirtti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Avustralya dünyaya geri döndü!
Avustralya dünyaya geri döndü!
  1. Gündem

banner19

banner1

banner3