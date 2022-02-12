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İngiltere, vatandaşlarından Ukrayna’ya seyahat etmemelerini istedi

İngiltere, vatandaşlarından Ukrayna’ya seyahat etmemelerini istedi
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İngiltere, vatandaşlarından Ukrayna’ya seyahat etmemelerini ve oradaki vatandaşlarından da ülkeden ayrılmalarını talep etti.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Ukrayna’ya seyahat tavsiyesinin güncellediği belirtildi.

İngiliz vatandaşlarına Ukrayna’ya seyahat etmemeleri tavsiye edilen açıklamada, “Şu anda Ukrayna’da bulunan İngiliz vatandaşları da ticari araçlar halen varken ayrılmalı.” denildi.

Açıklamada, Rus kuvvetlerinin Ukrayna sınırlarına yığılmasının askeri harekat tehdidini artırdığı ve bu nedenle fazla büyükelçilik personeli geri çekme kararı alındığı ifade edildi.

İngiltere’nin açıklaması, ABD Başkanı Joe Biden’ın tüm ABD vatandaşlarının Ukrayna’yı terk etmeye çağırmasından bir gün sonra geldi.

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