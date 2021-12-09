Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, “sağlık çalışanları fiziksel ve zihinsel olarak tükendi, kayıplarımız artıyor” dedi.

Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Dr.İncirli, şu ifadeleri kullandı;

“Pandemi hastanesinde kritik hastalara müdahale eden sağlık çalışanlarına psikolojik destek verilmedi. Temaslı takip ekibi güçlendirilmedi. Salgın kendi seyrine bırakıldı. İmkan olduğu halde aşılama tamamlanmadı. Nihayet aşısız ve aşıları tamamlanmamış insanların yoğun bakıma girdiği veya kaybedildiği fark edildi. Oysaki biz Ağustos ayından beri çağrı yapıyoruz, uyarıyoruz. İnsanları eksik aşılı veya aşısız bırakmayın, sonbahar kış ile birlikte vakalar ve kayıplar artacak, aşılamayı tamamlayın, hizmet içi eğitimleri artırın, laboratuvarı güçlendirin diye sayısız kez anlattık.

Pandemi yönetiminde kendi kendilerini dünyada en başarılı ve efsane ilan edenler gerçekte ülkeyi felakete sürüklediler. Üstelik yapılabilecek birçok şey varken, istenmeyen, üzücü birçok yaşanan önlenebilecekken, yapmadılar. En çok da bunlar hiç olmamış gibi davranmalarına öfkeleniyorum.”