‘‘İlkokul Çantam Projesi’’ Kapsamında Ücretsiz Okul Çantası Dağıtılacak

Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından hayata geçirilen “ İlk Okul Çantam “Projesi kapsamında, 7-16 Eylül tarihleri arasında, Sosyal Hizmetler Dairesi'nden yardım alanların anaokul ve ilkokul 1.sınıfa başlayacak olan çocuklarına ücretsiz okul çantası dağıtılacak.

Yeni eğitim ve öğretim yılında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi’nden yardım alan dezavantajlı kesimlerin eğitim masrafı yükünü bir nebze azaltmak amacıyla, anaokula ve ilkokula ilk kez başlayacak çocuklara ‘‘İlk Okul Çantam Projesi’’ kapsamında; içerisinde kırtasiye malzemelerinin bulunduğu okul çantalarını ücretsiz dağıtacak.

Okul çantaları, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü ile Daire Kaza Amirlikleri Büroları’ndan temin edilebilecektir.