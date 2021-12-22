İlk kur seviyesi açıklandı

Türkiye Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için baz alıncak kur seviyelerini açıkladı. Dolar kurunun seviyesi 12,3480 olarak açıklandı

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen kabine toplantısı sonrası TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dövize endeksli Türk lirası mevduatlarına ilişkin çalışmalarla ilgili açıklama yapmıştı.

ArdındanTC Hazine ve Maliye Bakanlığı da "Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11.00'de USD Döviz alış kuru yayınlayacaktır. Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacaktır. Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek olup; minimum faiz oram TCMB Politika Faiz Oranı olarak uygulanacaktır. Sisteme isteyen her banka katılabilecektir." ifadelerinde bulunmuştu.

İLK KUR BUGÜN AÇIKLANDI

Alınan karar üzerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), 'Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduatlar' için kullanılacak kurları açıklamaya başladı.

Merkez Bankası'na göre döviz kurlarından Euro alışta 13.9125 TL, satışta ise 13,9376 TL ve Dolar ise alışta 12,348 TL ve satışta ise 12,3702 TL olarak açıklandı.