İlk 4 dakika çok önemli!

Aşk, karşı konulamaz, unutulmaz bir histir. Hiç aşık olmadım diyen pek kimse yokken, özellikle gençlik yıllarında yaşanan aşklar bir başkadır.Herkes aşkı farklı şekilde deneyimlese ve anlatsa da, aşk ile ilgili pek çok bilimsel gerçek de bulunur. Bu gerçekler, aşkın insanlar üzerindeki etkilerini araştırma verileriyle ele alır ve bazen bizi şaşırtır, bazen de fark ettiğiniz değişiminizi doğrular. Aşkı tanıdığınızı mı düşünüyorsunuz? İşte aşık olmak hakkında bilmediğiniz gerçekler!

Aşkın Belirtileri

Aşık İnsanın Başarılı Olma İhtimali Artar

Yapılan bilimsel çalışmalara göre insanda sinir hücrelerinin büyümesini, hücreler arası bağlantının güçlenmesini sağlayan “neuron growth factor” isimli hormon, aşkın özellikle yoğun yaşanan dönemlerinde daha çok salgılanır. Bu durumun da etkisiyle aşık insanların zihinleri açılır, yaratıcı ve hızlı düşünme kapasiteleri artar. Analitik düşünce kabiliyetleriniz artar ve başarılı olmaya daha eğilimli olursunuz. Hem sevdiğinizle mutlu, hem de daha başarılı olma fikri sizin kulağınıza da çok hoş gelmiyor mu?

İlk Dört Dakika Çok Önemlidir

İlk görüşte aşka inanır mısınız? İnansanız da, inanmasanız da ilk dört dakikanın çok önemli olduğunu aklınızda bulundurun. Zira araştırmalara göre birini beğeniyorsak bu ilk dört dakika içinde olur. Veriler, vücut dilinin, ses tonunun, yüzün simetrik olmasının bu beğenide büyük rol oynadığını gösterir. Bu sırada ne söylediğinizin ise sadece %7 oranda önemi vardır! Siz yine de romantik sözler söyleyebilirsiniz.



Kalbiniz Gerçekten de Beraber Çarpar

Üç dakika da başka bir açıdan önemlidir çünkü başka çalışmalar, sevdiğiniz kişiyle birbirinizin gözlerine üç dakika boyunca aralıksız bakarsanız kalp atışlarınızın senkronize hale geldiğini açığa çıkartır. Yani kalbiniz aynı aralıklar ve şiddetlerde çarpar!

Seratonin Düşüklüğü Takıntı Yaratır

Bilimsel çalışmalar, aşık olunca seratonin seviyemizin düştüğünü gösterir. Bu seviye, obsesif kompulsif bozukluk rahatsızlıklarındaki seviyeyle çok benzerdir. Anlayacağınız, sürekli aşık olduğumuz kişiyi düşünmeniz, onun hakkında çok hassas veya abartılı davranmanız; kısacası onu takıntı haline getirmenizin bir sebebi de seratonin hormonunu yeterince salgılayamamanızdır.

Sarılmak İlaç Görevi Görür

Araştırmalar, sarılmanın çiftlerde resmen ilaç görevi geldiğini ortaya çıkartır. Verilere göre ortalama yirmi dakika boyunca sarılan çiftlerin hem kalp sağlığı güçleniyor hem de psikolojik sorunlarla daha az boğuşur. Sevgilinize sarılırken hissettiklerinizi aşk sözleri ile ifade ederek bu harika ilacın etkisini güçlendirebilirsiniz.

Kalp Kırıklığının Sendromu Vardır

Özellikle ayrılıklardan sonra kalbinin kırılmadığını söyleyen var mıdır? Peki, kalp kırıklığı sendromu diye bir rahatsızlık olduğundan haberiniz var mı? Ayrılık gibi travmatik durumlardan veya ciddi kırgınlıklardan sonra kalp kırıklığı sendromuna yakalanabilirsiniz. Bu sendrom kalpte ağrı hissetme, rahat nefes alıp verememe gibi belirtiler gösterir.Bilinen bir gerçek ise aşkın bağımlılık yarattığıdır ama mantıklı davranarak ve kendinizi kontrol ederek bu durumun sorun olmasını önleyebilirsiniz. Başka, zararsız bir bağımlılığa daha ne dersiniz? Sizi aşka çağıran Cornetto lezzetleri, sevdiğiniz ve size birbirinden keyifli anlar yaşatma sözü verir. Bir elinizde Cornetto'nuz, diğer elinizde sevgilinizin eli, dilinizde sevgi sözleri; tüm yazı keyifle geçirin!