İhmal mi dikkatsizlik mi?

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik yüzünden ölüme sebep olma iddiasıyla bir kişi tutuklandı. Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 10:30 sıralarında, Lefkoşa-Girne Anayolu’nun birinci kilometresi üzerinde bulunan bir reklam panosu üzerinde, projektör montesi yapmakta olan Meles Haileu (E-28), elektrik akımına kapılarak ağır şekilde yaralandı.

Bahse konu şahıs kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Yürütülen soruşturma kapsamında olayda ihmali görülen G.H.(E-40) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2021, 16:48