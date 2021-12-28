İEZB ‘YETER ARTIK’ DEDİ. “28 ARALIK’TA BİZ DE SOKAKTAYIZ!”

Son günlerde yaşanan ekonomik krizden olumsuz etkilenen ve neredeyse belini doğrultamaz hale gelen İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği ve birliğe üye esnaflar artık yeter dedi. İEZB’nden yapılan yazılı açıklamada birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı ve yarın yapılacak eyleme katılma kararı aldıkları açıklandı.

İSYANIMIZ VAR

Iskele Esnaf ve Zanatkarlar Birliği’nden yapılan yazılı açılmada, özel sektör çalışanlarının yaşadığı mağduriyete dikkat çekildi, İsyanımız var, bizim derdimiz geçim diyen Birlik yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Ülkemizin içerisinde bulunduğu bu sıkıntılı günler TL’de ki değer kaybı ve yılların getirdiği sistemsizlikle birlikte çığ gibi büyümektedir. Bu süreçte en çok zarar gören özel sektör 1,5 yılı aşkın bir süredir yok olma noktasına gelmiştir. Bizler İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği olarak esnafımızın yok olmasına, döviz kaynaklı kayıplarından dolayı hiçbir destek görmeden borç batağında kaybolmasına, çocuklarımızın göç noktasına gelişine, toplumumuzun yoksulluk sınırında el açar duruma düşmesine, ilaç, hastane, benzin, gıda, iş kuyruklarında bekler durum düşmesine isyanımız var. Bizim derdimiz geçim.”

“28 ARALIK’TA BİZ DE SOKAKTAYIZ!”

Bizim derdimiz geçim söyleminin altını çizen birlik, yarın gerçekleşecek eyleme İEZB olarak katılacaklarını da açıkladı: ”Bizim derdimiz kendi memleketimizde yok oluşa dur demek. Bizim derdimiz alım gücü sıfırlanmak üzere olan toplumumuza çözüm üretmek. Alım gücünün korunacağı adaletli bir maaş sistemi için, adaletli bir vergilendirme ve prim desteği için, ekonomik çöküşü ve toplumsal yok oluşu kabullenmeyeceğimiz için bu ülkede güzel yarınlar görebilmek ve görmedim duymadım bilmiyorum zihniyetiyle bu ülkeyi yönetmeye çalışanlara sesimizi daha iyi duyurabilmek için 28 Aralık Salı günü biz de sokaktayız!”