İçişleri Bakanı'yla görüşecekler!

Belediye Emekçileri Sendikası Başkanı Mustafa Yalınkaya, bugün İçişleri Bakanı Ünal Üstel ile görüşeceklerini söyledi.

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, Havadis Web TV’de yayınlanan ‘Damla Dabis ile Gün Başlarken’ isimli programa telefonla bağlanarak, açıklamalarda bulundu.

Belediyede örgütlü sendikaların, hükümetin belediyelerle ilgili hazırladığı yasa tasarısına tepki olarak yaptıkları eylemin ardından, hükümete tanınan süre doldu.

“Taleplerimizi sunacağız”

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, toplu iş sözleşmelerinin sonlandırılmasıyla ilgili maddenin öncelikleri olduğunu kaydederek, İçişleri Bakanı Ünal Üstel’e saat 16.00’da taleplerini sunacaklarını ifade etti. Yalınkaya, Salı günü de tasarının Cumhuıriyet Meclisi alt komitesinde görüşüleceğini ve örgütlü sendikalar olarak toplantıya davet edildiklerini ifade etti.

“Tasarı geri çekilsin, seçim ötelensin..."

Personel yapısı ve toplu iş sözleşmesindeki hassasiyetlerine işaret eden Yalınkaya, “Tasarı geri çekilsin, seçim ötelensin ve daha bilimsel sürdürülebilir çalışma yapılsın.” dedi. Katkı paylarının geçiş döneminde belediyelere hayat pahalılığı oranında verilmesinin de öncelikleri olduğunu da belirten Yalınkaya, “Bizim hassasiyetimiz dikkate alınıp, yasallaşana kadar güvenmiyoruz.” dedi.



CTP PM’nin yerel seçimlerin ötelenmesine izin vermediğine işaret eden Yalınkaya, hükümetin nasıl bir tavır alıp, yol izleyeceğini ilerleyen günlerde görüleceğini belirtti.

“Birinci önceliğimiz, toplu iş sözleşmelerinin zarar görmemesi"

Yalınkaya, toplu iş sözleşmelerinin hiçbir şekilde zarar görmeden, çalışanların birleştirilen belediyelerde hak ve menfaatinin korunması gerektiğinin birinci öncellikleri olduğunu söyledi.