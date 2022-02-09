Hunharca saldırıyı gerçekleştiren saldırganların yakalanması için Polis teşkilatımız çalışıyor

İçişleri Bakanı Kutlu Evren iş insanı Halil Falyalı ve Murat Demirtaş'ın pusu kurularak sokak ortasında hayattan koparılmalarının ardından sosyal medyadan açıklama yaptı.

Evren açıklamasında şöyle dedi;

Dün akşam saatlerinde silahlı saldırı sonucu yaşamlarını yitiren iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın faillerinin bulunması için polis teşkilatımızın başlattığı kapsamlı soruşturma devam etmektedir.

Hepimizi derinden üzen bu hunharca saldırıyı gerçekleştiren saldırganların yakalanması için Polis teşkilatımız gerekli soruşturmayı titizlikle sürdürmektedir. En kısa sürede olayın faillerinin yakalanacağına inanıyor, İş insanımız Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’a Allah’tan rahmet, acılı ailelerine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum.

