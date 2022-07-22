Hükümetin dayatmaları kabul edilemez!

Kamusen'in yazılı açıklaması şu şekilde.

Devletin kaynaklarını fütursuzca harcayan, atamalara hızla devam eden, ihalesiz usule uymayan harcamaları yapan hükümet, işveren yandaşlarını korumak için asgari ücretliye hayat pahalılığını dahi yansıtmayarak emek düşmanlığı yapmış ve bugün asgari ücret tespit komisyonu toplantısını haftaya erteleyerek bu ayıda eski maaşlardan ödeme yolunu seçmiş ve işveren sermayeye bir kıyak daha geçmiştir.

Emek düşmanı hükümetin asgari ücretliyi bahane ederek, kendince vicdan muhasebesi yaparak aslında devletin kaynaklarını fütursuzca harcama sonrası kamu görevlisine de ödemeyi taahhüt ettiği hayat pahalılığı oranını kesmesi tam bir emek düşmanlığıdır.

Bilinmesini isteriz ki yaptığınız bu hareketlerin bir bedeli vardır. Daha öncede mahkemelerden dönen bu kararları sırf zamana oynamak için almanız ve bunu da dayatma olarak yapmanız kabul edilir değildir yasal haklar dahil her türlü girişimi hemen başlatacağız.

Biliniz ki aynı gün içinde aldığınız bu kararlarla Asgari ücretli ile Kamu çalışanını birbirine düşüremeyeceksiniz, aksine emekçiler olarak daha da kenetleneceğiz.

Almış olduğunuz bu kararı da ivedi olarak Anayasa Mahkemesine taşıyacağımızın bilinmesini isteriz.